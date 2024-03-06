В Паралимпийских играх-2024 смогут выступить 125 российских спортсменов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России сообщил, что на данный момент принять участие в Паралимпиаде 2024 года в Париже смогут 125 спортсменов, всего в российскую делегацию включены 225 человек.

"В настоящее время, учитывая все критерии и обстановку на сегодняшний день, предварительно, состав делегации может составить 225 человек, в том числе 125 спортсменов. Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр "Париж 2024" прямых приглашений на Игры", - информирует ПКР на своем сайте в среду.

Кроме того, на сегодняшний день Комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) подтвердил предоставление российским паралимпийцам 42 квот на участие в соревнованиях по плаванию. Спортсмены в настоящее время готовятся к участию в чемпионате Европы, который пройдет в Мадейре с 21 по 27 апреля, отмечается в сообщении ПКР.

"Шансы завоевать квоты на квалификационных отборочных соревнованиях остаются у шести из 22 видов спорта: легкая атлетика, пулевая стрельба, тхэквондо, триатлон, теннис на колясках и настольный теннис. Еще 3 вида спорта смогут попасть на Игры только на основании прямых приглашений от МПК и международных спортивных федераций: пауэрлифтинг, дзюдо и стрельба из лука", - отметили в ПКР.

Ранее в среду Международный паралимпийский комитет опубликовал правила участия нейтральных спортсменов-паралимпийцев в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Согласно правилам, нейтральные атлеты будут выступать индивидуально в нейтральной форме, без флага страны, без национальных цветов, названия страны, национальной эмблемы и не будут фигурировать в таблице медалей или маршировать на церемониях открытия и закрытия. В случае, если нейтральный спортсмен выиграет золото, то на церемонии награждения будет звучать паралимпийский гимн. Кроме того, индивидуальный статус предполагает участие только в личных видах спорта.

В ПКР назвали это решение дискриминационным.