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Зырянов стал советником председателя правления "Зенита"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Константин Зырянов назначен советником председателя правления футбольного клуба "Зенит". Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Отмечается, что 46-летний Зырянов "продолжит наблюдение за состоянием игроков, арендованных у "Зенита". Зырянов будет взаимодействовать с представителями других клубов и заниматься вопросами дальнейшего карьерного развития футболистов".

Зырянов выступал в "Зените" с 2017 по 2017 год, выигрывал в его составе чемпионат, Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008.

Будучи тренером, возглавлял "Зенит-2" и молодежный "Зенит", а также новороссийский "Черноморец".

Зенит футбол Константин Зырянов
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