Обладатель Кубка УЕФА Зырянов покинул пост главного тренера "Черноморца"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Клуб Первой лиги "Черноморец" (Новороссийск) объявил об отставке Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

"Футбольный клуб "Черноморец" и Константин Зырянов приняли совместное решение о расторжении контракта с тренером и его штабом", - говорится в сообщении.

Президент клуба Андрей Кравченко пожелал Зырянову удачи и успехов в его дальнейшей тренерской карьере и отметил, что о назначении нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.

46-летний Зырянов возглавил "Черноморец" осенью 2022 года, когда команда играла во Второй лиге. Под его руководством она завоевала путевку в Первую лигу. Сейчас она занимает 15-е место, набрав в 18 матчах 18 очков.

Ранее Зырянов возглавлял молодежную команду "Зенита". Выступая, будучи игроком, за основную команду петербургского клуба, Зырянов стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА. За "Зенит" он провел 286 матчей.

В составе сборной России Зырянов завоевал бронзу чемпионата Европы-2008.