Столяров отметил восторженную оценку иностранцев Играм Будущего

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Зарубежные гости и участники прошедших в Казани Игр Будущего выражают восторг от уровня проведения соревнований. Об этом заявил "Интерфаксу" руководитель Игр Будущего Игорь Столяров.

"Я хотел найти какого-нибудь иностранного гостя, который мне скажет правду и покритикует меня – чтобы было, над чем задуматься. Они все говорят: "Классно, позитивно. Обнимаем, целуем, восторг, класс, будем повторять, реплицировать", - сказал Столяров.

"Для меня важные моменты - такие, как зашел-не зашел фиджитал, насколько этот формат может быть реплицирован, насколько этот формат может зарабатывать деньги не в России, а в мировом пространстве, в мировом спортивном маркетинге – вот эти вещи для меня важны. Но люди делятся не этими глубинными вещами, не вещами глубинного анализа, они делятся эмоциями и впечатлениями, которые у них возникают, когда они заходят, на соревнование, проходят по Городу Будущего (в "Казани-Экспо") и едят эчпочмак. И эти впечатления классные", - отметил руководитель Игр Будушего.

"Наиболее близкое слово – восторг, позитив, радость, счастье, счастливые глаза, горящие сердца и так далее. Вот все эти эпитеты, которые обычно произносят, когда народ радуется", - сказал он.

"(Наше) осознание придет после анализа, когда будут цифры, когда будут экселевские таблички. И тогда, наверное, наступит этот момент истины, когда мы будем действительно думать над коррекцией формата, возможно, и над тем, как зашло, как не зашло и куда его дальше двигать", - отметил Столяров.

Первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. В Казань приехали более 2 тыс. участников, которые сформировали 294 команды. Возраст спортсменов - от 12 до 62 лет.

Победителями и призерами первых "Игр Будущего" стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Более девяти государств заявили о желании провести турнир в своей стране.