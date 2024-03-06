Игры Будущего задумали провести и в формате всероссийских соревнований

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Игры Будущего могут проводиться не только в международном формате, но и в качестве всероссийских соревнований. Об этом заявил "Интерфаксу" руководитель Игр Будущего Игорь Столяров.

"Да, задумывались об этом, даже проект такой есть. Мы хотим, чтобы национальная федерация этим занялась. Она сейчас ищет финансирование внебюджетное, форматы правильные. Чемпионаты России по фиджитал-спорту она и так будет проводить, а еще хочется какой-нибудь большой формат. Мы уже это обсуждали, и если у них будут соответствующие ресурсы и соответствующее финансирование, то 100% будет какой-то большой фиджитал-фестиваль, он может быть где угодно - в Москве, и в Казани, и во Владивостоке, и в Калининграде, и в Кинешме. Но будет что-то обязательно", - сказал Столяров.

По его словам, соревнования предположительно пройдут летом.

"Потому что это фестивальный формат и там можно больше людей посадить. Это "вау" может быть, летом хорошо", - отметил руководитель Игр Будущего.

Первый международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего" проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. В Казань приехали более 2 тыс. участников, которые сформировали 294 команды. Возраст спортсменов - от 12 до 62 лет.

Победителями и призерами первых "Игр Будущего" стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Более девяти государств заявили о желании провести турнир в своей стране.