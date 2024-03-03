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Игры будущего завершились в Казани

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Торжественная церемония закрытия Игр будущего состоялась в воскресенье в Казани в формате фиджитал-концерта, объединившего артистов и цифровых исполнителей, сообщается на сайте правительства России.

"Первые в истории "Игры Будущего" состоялись! Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта в формате, который называется фиджитал. Технологический, динамический, вдохновляющий и очень зрелищный", - заявил на церемонии вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, зрители из более чем 100 стран следили за соревнованиями на стыке традиционного и киберспорта.

Первый международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. В Казань приехали более 2 тыс. участников, которые сформировали 294 команды. Возраст спортсменов - от 12 до 62 лет.

Победителями и призерами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Более девяти государств заявили о желании провести турнир в своей стране.

Казань
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