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Рублев победил Маррея во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у британца Энди Маррея в первом круге турнира Masters в Индиан-Уэллсе (США).

Результат – 7:6 (7:3), 6:1) в пользу Рублева. В мировом рейтинге россиянин занимает пятое место; чемпион ОИ, трехкратный победитель турниров Большого шлема и экс-первая ракетка мира Маррей сейчас находится на 61-й строчке.

Следующим соперником Рублева будет 32-я ракетка мира чех Иржи Лехечка.

Между тем, россиянин Карен Хачанов (№ 15 в мировом рейтинге) во втором круге проиграл бразильцу Тьяго Уайлду – 1:6, 5:7.

Призовой фонд турнира – почти $9 млн.

Андрей Рублев Карен Хачанов теннис Энди Маррей
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