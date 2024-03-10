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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в АПЛ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Матч 28-го тура чемпионата Англии по футболу между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" завершился со счетом 1:1.

Игра прошла на поле "Ливерпуля".

На 23-й минуте Джон Стоунз вывел "Манчестер Сити" вперед. На 50-й минуте "Ливерпуль" сравнял счет: пенальти реализовал Алексис Маккалистер.

Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за чемпионство. "Ливерпуль" набрал 64 очка и занимает в Английской премьер-лиге второе место, по дополнительным показателям уступая "Арсеналу". "Манчестер Сити" - на третьем месте, 55 баллов.

Манчестер Сити Ливерпуль Арсенал футбол
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