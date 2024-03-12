ЦСКА обыграл "Ростов" и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) в ответном матче Пути РПЛ розыгрыша Кубка России.

Голы в матче в Москве забили Илья Агапов (63-я минута) и Тамерлан Мусаев (84).

ЦСКА вышел в полуфинал своей сетки турнира, "Ростов" переходит в сетку Пути регионов, противостояния в которой состоят из одной игры, а проигравший выбывает из розыгрыша.

ЦСКА – действующий обладатель Кубка Гагарина.