Экс-наставник "Спартака" Каррера возглавил итальянскую команду "Асколи"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера стал наставником "Асколи", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Об условиях контракта не говорится.

С 2016 по 2018 годы Каррера возглавлял московский "Спартак", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. До "Спартака" он работал в тренерском штабе "Ювентуса" (будучи действующим футболистом, был и игроком этой команды) и сборной Италии, после "Спартака" – в греческом АЕКе в качестве главного тренера. В 2021 году непродолжительное время работал в клубе Серии С "Бари".

"Асколи" сейчас выступает в Серии В (второй по статусу дивизион в итальянском футболе), где занимает 18-е место из 20.