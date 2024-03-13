Поиск

Экс-наставник "Спартака" Каррера возглавил итальянскую команду "Асколи"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера стал наставником "Асколи", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Об условиях контракта не говорится.

С 2016 по 2018 годы Каррера возглавлял московский "Спартак", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. До "Спартака" он работал в тренерском штабе "Ювентуса" (будучи действующим футболистом, был и игроком этой команды) и сборной Италии, после "Спартака" – в греческом АЕКе в качестве главного тренера. В 2021 году непродолжительное время работал в клубе Серии С "Бари".

"Асколи" сейчас выступает в Серии В (второй по статусу дивизион в итальянском футболе), где занимает 18-е место из 20.

Массимо Каррера Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Арсенал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Определился состав четвертьфинальных пар Кубка Гагарина КХЛ

"Краснодар" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из Кубка России по футболу

"Краснодар" проиграл клубу Первой лиги и выбыл из Кубка России по футболу

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев вышел в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

Назван окончательный состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России по футболу летом сыграет с Белоруссией

Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

"Спартак" вновь проиграл "Факелу" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });