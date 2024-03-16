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Футболист сборной России Арсен Захарян забил первый гол за "Реал Сосьедад"

Футболист сборной России Арсен Захарян забил первый гол за "Реал Сосьедад"
Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Реал Сосьедад" со счетом 2:0 выиграл у "Кадиса" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

На 28-й минуте отличился Микель Мерино, на 68-й – футболист сборной России Арсен Захарян.

20-летний россиянин начал игру в запасе, а на замену вышел на 66-й минуте.

Для Захаряна это первый гол за "Реал Сосьедад". В испанскую команду он перешел из московского "Динамо" в августе прошлого года.

Незадолго до матча против "Кадиса" Захарян получил вызов в сборную России – впервые после начала карьеры в Испании. В составе национальной команды он будет готовиться к товарищеским матчам сборной России против Сербии (игра пройдет 21 марта) и Парагвая (25 марта). Эти игры пройдут в Москве на стадионе "Динамо".

футбол Арсен Захарян Реал Сосьедад
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