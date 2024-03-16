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Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку подряд

Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку подряд
Александр Большунов. Архивное фото
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки на стартовавшем в Архангельской области чемпионате России.

Дистанцию в финальном заезде он преодолел за 3 минуты 13,49 секунды.

Серебряным призером гонки стал Иван Горбунов, уступивший 0,11 секунды, бронзовым – олимпийский чемпион Сергей Устюгов (+0,96).

Для Большунова эта победа стала 22-й подряд в индивидуальных гонках.

Женский спринт выиграла олимпийская чемпионка Вероника Степанова – 3 минуты 46,14 секунды. Второе место заняла Елизавета Пантрина (+1,53), третье – олимпийская чемпионка Татьяна Сорина (+2,50).

Александр Большунов Вероника Степанова лыжные гонки
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