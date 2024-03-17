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Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Томми Пола в полуфинале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Результат встречи – 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место, Пол располагается на 17-й строчке.

В решающем матче Медведев сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. До этого соперники в официальных матчах встречались пять раз, счет по победам – 2-2 в пользу Алькараса.

Даниил Медведев теннис
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