Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Томми Пола в полуфинале турнира категории Masters в Индиан-Уэллсе.

Результат встречи – 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает четвертое место, Пол располагается на 17-й строчке.

В решающем матче Медведев сыграет со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. До этого соперники в официальных матчах встречались пять раз, счет по победам – 2-2 в пользу Алькараса.