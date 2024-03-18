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Россиянин Орлов признан лучшим игроком дня в НХЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига признала российского защитника "Каролины" Дмитрия Орлова первой звездой дня в НХЛ.

В матче против "Оттавы" Орлов набрал 4 очка результативности, дважды поразив ворота соперника и сделав две голевые передачи. "Каролина" победила – 7:2.

Второй звездой признан канадский форвард "Виннипега" Тайлер Тоффоли, на счету которого 3 (2+1 по системе "гол+пас") очка в игре против "Коламбуса". Матч завершился со счетом 6:1.

Третьей звездой признан канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, у которого гол и голевая передача в матче с "Детройтом. "Питтсбург" победил – 6:3.

хоккей НХЛ Дмитрий Орлов
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