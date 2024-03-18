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Медали ЧМ-2024 по хоккею будут хрустальными

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Медали, которые будут вручать победителям и призерам чемпионата мира по хоккею-2024 в Чехии, сделаны из хрустального стекла. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея.

"Как и в 2015 году, оргкомитет отдал предпочтение оригинальным медалям с отсылкой к чешскому мастерству, истории хоккея, эмоциям и стране-организатору – Чехии", - сказал глава оргкомитета ЧМ-2024 Петр Бржиза.

"В процессе изготовления медалей мы сосредоточились на том, чтобы они также хорошо смотрелись на свитерах. Мы довольны конечным результатом", - отметил он.

Дизайн медалей весом 250 грамм разработала Катержина Хандлова. "Характер материала напоминает лед, а порезы на нем напоминают следы коньков как символ динамизма и движения", - описала Хандлова основную идею.

Чемпионат мира пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии участия в турнире не примут из-за санкций.

Чехия хоккей
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