Главный тренер "Фрайбурга" покинет клуб после 29 лет работы в клубе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Фрайбург" на своем сайте объявил о том, что главный тренер команды Кристиан Штрайх покинет свой пост после завершения текущего сезона. В системе клуба он отработал 29 лет.

58-летний немецкий специалист считает, что "сейчас самое подходящее время, чтобы освободить место для новых энергий, новых людей и новых возможностей".

Кристиан Штрайх с 1995 года работал наставником юношеской команды. В 2007 году стал ассистентом главного тренера основной команды, в 2011г – ее главным тренером.