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Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов
Фото: РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:7 уступил "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Два гола в составе хозяев провел российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь в активе Овечкина 845 голов в регулярных чемпионатах. Он по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, а отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб.

По системе "гол+пас" 38-летний россиянин набрал 1539 (845+694) очков в 1412 матчах за карьеру, а в сезоне-2023/24 – 54 (23+31) балла в 63 играх.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Уэйн Гретцки Национальная хоккейная лига
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