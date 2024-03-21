Овечкин вновь оформил дубль, отставание от Гретцки теперь 49 голов

Фото: РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 3:7 уступил "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Два гола в составе хозяев провел российский нападающий Александр Овечкин.

Теперь в активе Овечкина 845 голов в регулярных чемпионатах. Он по-прежнему занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, а отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 49 шайб.

По системе "гол+пас" 38-летний россиянин набрал 1539 (845+694) очков в 1412 матчах за карьеру, а в сезоне-2023/24 – 54 (23+31) балла в 63 играх.