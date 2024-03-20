Капризов довел до 150 число голов в НХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Миннесота" взяла верх над "Анахаймом" на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) в пользу "Миннесоты".

В составе "Миннесоты" гол провел россиянин Кирилл Капризов, голевую передачу – Марат Хуснутдинов.

Для Капризова гол стал 150-м в карьере в НХЛ, также на его счету 311 голевых передач. В нынешнем сезоне он набрал 77 (36+41) очков по системе "гол+пас".

Хуснутдинов провел третий матч в карьере в Национальной хоккейной лиге и набрал первый балл.