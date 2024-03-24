Карлос Сайнс выиграл Гран-при Австралии "Формулы-1"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Испанец Карлос Сайнс из Ferrari стал победителем Гран-при Австралии, третьего этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял его напарник по команде монегаск Шарль Леклер. Место на подиуме также завоевал британец Ландро Норрис из McLaren.

Действующий и трехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull сошел с дистанции по ходу гонки, что не помашало ему сохранить лидерство в общем зачете – 51 очко. Второе место занимает Леклер (47), третье – мексиканец Серхио Перес, Red Bull (41).