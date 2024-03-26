Гендиректор лиги Ural FC выступил против национальных предрассудков

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор бойцовской лиги Ural FC, проводящей соревнования по смешанным единоборствам, Радмир Габдуллин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в Московской области.

"Лига Ural FC потрясена событиями, которые произошли в концертном зале Crocus City Hall. Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем крепкого здоровья и сил всем пострадавшим от этого теракта", - приводит слова Габдуллина пресс-служба лиги.

"Ural FC, прежде всего, международная организация, где представлены спортсмены разных конфессий и национальностей. Мы призываем всех дать разобраться правоохранительным органам — это их работа. У нас нет места расправе или национальному предрассудку. Мы относимся к каждому с уважением, и наше поля боя только в ринге", - отметил Габдуллин.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, погибли 139 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).