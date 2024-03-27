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Член паралимпийской сборной России Попова погибла в теракте в Красногорске

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова погибла в результате теракта в Crocus City Hall, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Нашу паралимпийскую семью постигло большое горе. Во время страшного теракта в Crocus City Hall погибла Екатерина Попова - член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек", - говорится в сообщении ПКР.

"Ее уход - большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах", - отметили в комитете.

Попова - мастер спорта, двукратная чемпионка России. В составе национальной сборной она принимала участие в чемпионате Европы и престижных международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. В здании возник пожар. По последним данным, погибли 139 человек, около 200 пострадали. В среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что находившийся в крайне тяжелом состоянии один из пострадавших в теракте скончался.

Днем 23 марта директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Хроника 22 – 27 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall ПКР
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