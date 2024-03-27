Евгений Тищенко назвал Фундору опасным соперником для Тима Цзю

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Австралийцу Тиму Цзю будет непросто в поединке с американцем Себастьяном Фундорой в поединке за пояса WBO и WBC в первом среднем весе. Такое мнение "Интерфаксу" выразил олимпийский чемпион-2016, обладатель пояса WBA в бриджервейте Евгений Тищенко.

"Непростой бой для Цзю, соперник очень опасный и очень мотивированный. Фундора после поражения, ему выпал огромный шанс. Себастьян будет хорошо готов, потому что у него изначально должен был состояться поединок в эту же дату. Так что Тимофею будет непросто, и возможно даже сложнее, чем было бы с Китом Турманом. Фундора для этого веса очень высокий, темповой боксер, у него хорошие шансы на апсет. Но ставлю на Цзю!" – сказал Тищенко, представляющий RCC Boxing Promotions.

Бой пройдет 30 марта в Лас-Вегасе. Изначально соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю должен был стать Кит Турман, но американец получил травмы.

29-летний Цзю – чемпион мира по версии WBO. На профессиональном ринге он выиграл все 24 поединка, в том числе 17 – досрочно. У 26-летнего Фундоры 20 побед (13 – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.