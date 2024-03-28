Менеджер рассказал о высоком спросе в лигах на российского бойца Минакова

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Виталий Минаков пользуется большим спросом в российских лигах. Об этом заявил менеджер Виталий Тарасов.

"Когда мы начали искать площадку в России, где бы мог выступить Виталий, то поняли, что спрос на него просто колоссальный. До того, как договориться с "Бойцовским клубом РЕН ТВ", диалог в том или ином виде выстраивался еще с несколькими разными организациями. Если бы Виталий внезапно решил оставить амбиции, связанные с PFL и Bellator, он бы прекрасно чувствовал себя здесь. Все лиги, которые вы знаете, заинтересованы в его выступлении у них", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

"Сейчас пройдет поединок 29 марта, дальше в планах есть RCC, а потом, возможно, Виталий все-таки выступит либо в США, либо в Европе, эту историю полностью ведут менеджеры Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз. 2024-й год Виталий, уверен, проведет очень эффективно с точки зрения количества и качества боев", - отметил Тарасов.

29 марта в Москве Минаков проведет поединок против экс-бойца UFC и Bellator британца Оли Томпсона. Последний бой Минакова состоялся в октябре 2021 года.