ХК "Авангард" утвердил Звягина главным тренером команды

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Тренер Сергей Звягин подписал контракт с "Авангардом" на два года, сообщается на сайте омского хоккейного клуба.

Таким образом, он утвержден в качестве главного тренера команды.

До этого 53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера: Авангард" объявил об отставке Михаила Кравца, отставке предшествовало разгромное поражение "Авангарда" на своем льду от ярославского "Локомотива" во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина – 0:7.

"Звягин именно тот человек, который нужен на посту главного тренера "Авангарда". Его уважают команда и болельщики, он готов к этому шагу. Хочу от себя лично и от всего клуба поддержать Сергея Евгеньевича и пожелать ему удачи. Клуб поможет ему во всем. В межсезонье мы должны стать сильнее, чтобы решать серьезные задачи", - сказал председатель совета директоров ХК "Авангард" Михаил Аверин.

При Звягине дела в серии наладились, несмотря на очередное поражение. Команде удалось отыграться в серии – 3-3. Но в решающем, седьмом матче она уступила "Локомотиву" и выбыла из турнира.

Главным тренером "Авангарда" назначен Сергей Звягин. Контракт подписан на два года – до конца сезона 2025/26.