Поиск

ХК "Авангард" уволил главного тренера после сокрушительного поражения

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил об отставке Михаила Кравца с поста главного тренера команды.

Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Звягин.

Увольнению Кравца предшествовало разгромное поражение "Авангарда" на своем льду от ярославского "Локомотива" во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина – 0:7. После этого матча счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Локомотива".

Авангард Локомотив хоккей Михаил Кравец Сергей Звягин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер обладатель Кубка Гагарина КХЛ Константин Кольцов

Овечкин оформил дубль в матче с "Калгари" и довел число голов в НХЛ до 843

"Трактор" вновь победил "Динамо" и упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ

Россиянин Кучеров признан лучшим игроком недели в НХЛ

Российский биатлонист Алексей Слепов дисквалифицирован на год

Российский теннисист Рублев покинул топ-5 рейтинга мира

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Овечкин сократил до 53 голов отставание от Гретцки в НХЛ

Овечкин сократил до 53 голов отставание от Гретцки в НХЛ

Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку подряд

Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку подряд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });