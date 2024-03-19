ХК "Авангард" уволил главного тренера после сокрушительного поражения

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" объявил об отставке Михаила Кравца с поста главного тренера команды.

Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

Исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Звягин.

Увольнению Кравца предшествовало разгромное поражение "Авангарда" на своем льду от ярославского "Локомотива" во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина – 0:7. После этого матча счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Локомотива".