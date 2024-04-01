Французские профсоюзы предупредили о возможных забастовках во время ОИ-2024

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Работники государственного сектора во Франции могут устроить забастовки во время летних Олимпийских игр-2024 в Париже в случае, если за их работу в этот период не выплатят премии. Об этом, ссылаясь на профсоюзы, сообщило Financial Times.

Забастовкой угрожают работники больниц, общественного транспорта и музеев.

Инициатор - генеральный секретарь профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) Софи Бине. ВКТ уже направила правительству уведомления о возможных акций, предупредив, что к ней могут подключиться и работники других сфер.

"Проведение Олимпийских игр является инвестицией. Предполагается, что это повысит имидж Франции, поэтому необходимо выделить деньги для выплаты компенсаций работникам государственного сектора", - приводит FT слова Бине.

Недовольство работников вызвано перспективой работать во время отпусков. Некоторые сотрудники просят за работу во время ОИ бонусы и оплату сверхурочных.

"Если нам заплатят правильно, мы будем там и поможем стране гордиться собой во время игр", - заявил в свою очередь Франсуа-Ксавье Аруль, лидер профсоюза Solidaires в Автономном агентстве парижского транспорта (RATP).

Другой профсоюз создал веб-сайт, на котором в реальном времени отображается количество железнодорожников, которые записались в список готовых к забастовке.

Издание сообщает, что некоторые эксперты рабочих движений преуменьшают значение этих угроз, считая их попыткой получить бонусы и льготы.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Ожидается прибытие на это время в Париж 16 млн человек.

На прошлой неделе сообщалось, что, согласно результатам опроса для радиостанции "Эроп-1" и ряда других французских СМИ, чуть более половины французов считают, что Франция не будет готова провести летние Олимпийские игры этим летом. Такого мнения придерживаются 52% респондентов.

"Эроп-1" отмечает, что среди связанных с Олимпиадой вопросов, которые вызывают особую обеспокоенность, - ситуация в сфере безопасности, а также транспортная система французской столицы.