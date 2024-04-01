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Матыцин уверен, что Игры БРИКС в России станут новым поводом для гордости

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в успешном проведении Игр БРИКС, которые пройдут в Казани в июне.

"Столица Татарстана имеет большой опыт организации спортивных мероприятий международного и всероссийского уровня. Совсем недавно в Казани успешно прошел первый мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Предстоящие Игры БРИКС занимают важное место в спортивном календаре, поэтому ведется тщательная работа со спортивными федерациями по подготовке сборных команд", - сказал Матыцин в заседании оргкомитета Игр в режиме ВКС. Слова министра приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, это накладывает особую ответственность в связи с приездом гостей высокого уровня. Нет сомнений, что Спортивные Игры БРИКС станут еще одним поводом для гордости", - отметил министр спорта.

Игры БРИКС пройдут с 10 по 26 июня 2024 года.

БРИКС Олег Матыцин Минспорта РФ
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