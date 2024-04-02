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Кудашов сохранил пост главного тренера московского ХК "Динамо"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Кудашов продолжит работать в качестве главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщил на пресс-конференции президент ХК Виктор Воронин

"Алексей Николаевич остается главным тренером на следующий сезон, он формирует команду на следующий сезон. Контракт рассчитан на два года", - сказал Воронин.

В сезоне-2023/24 "Динамо" под руководством Кудашова выиграло регулярный чемпионат КХЛ, но выбыло во втором раунде плей-офф, уступив челябинскому "Трактору".

Динамо КХЛ хоккей Алексей Кудашов Виктор Воронин
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