Кудашов сохранил пост главного тренера московского ХК "Динамо"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Кудашов продолжит работать в качестве главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо". Об этом сообщил на пресс-конференции президент ХК Виктор Воронин

"Алексей Николаевич остается главным тренером на следующий сезон, он формирует команду на следующий сезон. Контракт рассчитан на два года", - сказал Воронин.

В сезоне-2023/24 "Динамо" под руководством Кудашова выиграло регулярный чемпионат КХЛ, но выбыло во втором раунде плей-офф, уступив челябинскому "Трактору".