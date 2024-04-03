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Владимир Сальников назвал ОИ-2024 перевернутой страницей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников уверен, что никто из отечественных пловцов не согласится участвовать в Играх-2024 в Париже при нынешних условиях.

"Те условия, которые есть, не дают нам выступить на Играх в том виде, в котором это должно было быть. Так что это уже перевернутая страница. Существуют вещи непреодолимые - отбор по спортивному принципу. Мы раньше отправляли на международные соревнования по итогам отбора лучших из лучших. В этих критериях это исключено. И еще отсутствие символики, плюс другие факторы, которые лишают возможности наших спортсменов чувствовать себя на равных с другими участниками" - приводит слова Сальникова "Матч ТВ".

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"В разных видах спорта ситуация складывается по-разному, где-то удалось добиться определенных сдвигов в отношении условий. Олимпиада осталась вне зоны нашего интереса. Продолжаем готовиться к соревнованиям своего календаря", - отметил Сальников.

По его словам, для него станет неожиданностью решение кого-либо из пловцов поехать на ОИ индивидуально

"Для меня будет удивительно, если это случится. Единственный пловец, у которого был этот статус, его отозвал", - сказал глава организации, уточнив, что речь – об Иване Гиреве.

"Да, он написал заявление в адрес World Aquatics, в котором указал, что не представляет себе возможным выступление без своей команды. О желании других получить нейтральный статус мне неизвестно", - сказал Сальников.

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

При этом россияне и белорусы не примут участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. При этом на случай их побед для них утвердили специальные флаг и (без слов) гимн. Сами победы в медальном зачете учтены не будут.

ОИ Владимир Сальников ОИ-2024
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