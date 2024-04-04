Канадский хоккеист О’Делл продлил контракт с московским "Динамо"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Эриком О'Деллом.

На сайте "Динамо" уточняется, что контракт с 33-летним канадцем будет действовать до 2026 года.

Бронзовый призер ОИ-2018 и серебряный призер ЧМ-2022 играет в "Динамо" с 2021 года. До этого в КХЛ защищал цвета "Сочи", магнитогорского "Металлурга", новосибирской "Сибири". Всего на счету О'Делла в КХЛ 397 матчей и 256 (120+136 по системе "гол+пас") очков.

В НХЛ хоккеист провел 41 матч за "Виннипег".