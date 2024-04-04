Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Фото: David Becker/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что не примет участия в турнире категории Masters в Монте-Карло.

Свое решение он объяснил проблемами со здоровьем. "Мое тело не готово", - написал Надаль в соцсетях, добавив, что продолжает усиленно работать над тем, чтобы выступать в соревнованиях.

На протяжении длительного времени Надаль восстанавливался после травмы, в начале 2024 года выступил на турнире в Брисбене (Австралия), но снялся с Australian Open-2024.

37-летний Надаль – 11-кратный победитель турнира в Монте-Карло.