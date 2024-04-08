"Вашингтон" с Овечкиным проиграл в НХЛ шестой матч подряд

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" проиграл "Оттаве" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Матч завершился со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу "Оттавы", победить определился в овертайме.

Занимающий второе место в списке самых результативных игроков в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин результативными действиями не отметился – как и другие россияне, сыгравшие в этой встрече в составе обеих команд.

Теперь "Вашингтон" находится вне зоны плей-офф, занимая в Восточной конференции 10-е место (83 очка). "Оттава" - на 14-м месте (72).