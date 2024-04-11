Чемпион гран-при "Наше Дело" уверен в победе Гэтжи над Холлоуэем в UFC

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Победитель Гран-при "Наше Дело" Ислам Кадиев считает, что американец Джастин Гэтжи уверенно победит своего соотечественника Макса Холлоуэя на турнире UFC 300.

"Думаю, мы наблюдаем за пиковым Гэтжи. Он удивил многих в бою против голодного Рафаэля Физиева. Думаю, в этом бою для него не будет проблемой пройти Холлоуэя. На мой взгляд, Максу нечего делать в категории до 70 кг, ему нужно биться в своем дивизионе и стараться завоевывать пояс там", - сказал Кадиев "Интерфаксу".

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе.

На счету 35-летнего Гэтжи в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения. 32-летний Холлоуэй выиграл 25 поединков, потерпел семь поражений.