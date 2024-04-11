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Пол Эшуорт покинул пост технического директора "Спартака"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Англичанин Пол Эшуорт покинул пост технического директора "Спартака", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

54-летний Эшуорт начал работу в "Спартаке" сначала в должности спортивного директора, затем стал техническим директором.

Ранее специалист работал в Англии в качестве тренера юниорских команд, а позднее возглавил латвийский "Вентспилс", с которым выиграл кубок страны и получил звание тренера года.

В качестве исполнительного директора казахстанского клуба "Астана" Эшуорт привел команду к чемпионству и двум титулам обладателя Суперкубка Казахстана, а также к успешному выступлению в еврокубках.

В биографии британского менеджера также работа спортивным директором в российском "Ростове" в 2005 году, сотрудничество с африканскими командами и в качестве скаута клуба "Брайтон" в Английской Премьер-Лиге.

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