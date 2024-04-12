Вице-президент АСА ожидает "жесткую перестрелку в стойке" в поединке UFC Гэтжи - Холлоуэй

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о встрече между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем на турнире UFC 300.

"Нас ждет невероятный поединок, нас ожидает жесткая перестрелка в стойке. Тоннаж и мощь ударов будет на стороне Гэтжи, он крупнее и тяжелее. Это очевидно. По количеству выброшенных ударов и общему темпу преуспеет Холлоуэй. Многое будет зависеть от прочности Холлоуэя - насколько он сможет выдерживать удары и оставаться на ногах. Гэтжи - фаворит. Он крупнее и мощнее. Такая же история была и в противостоянии Порье – Холлоуэй (бой прошел в 2019 году и завершился победой Порье – ИФ)", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе.

На счету 35-летнего Гэтжи в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения. 32-летний Холлоуэй выиграл 25 поединков, потерпел семь поражений.