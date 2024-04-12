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Россиянин Кудряшов проведет поединок с аргентинцем Робутти

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Дмитрий Кудряшов Москве проведет бой с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти.

Поединок пройдет 26 апреля в рамках бойцовского турнира на столичной арене волейбольного клуба "Динамо". 4-раундовый поединок в тяжелом весе возглавит турнир.

Обоим боксерам по 38 лет. На счету Кудряшова на профессиональном ринге 26 побед (25 – нокаутом) при шести поражениях. Робутти выиграл 11 поединков (восемь – нокаутом), проиграл в шести боях.

Свой последний бой Кудряшов провел в начале марта в белгородском Губкине, в шестом раунде нокаутировав американца Деандре Севейджа.

Робутти в основном все свои поединки провел на территории Аргентины, однако один раз он выступил и в России – в феврале 2022 года в Екатеринбурге аргентинец уступил Георгию Юновидову. Последний бой Робутти прошел в декабре 2023 года, когда он добился победы над соотечественником Маурисио Роберто Каседо.

В со-главном поединке турнира 26 апреля известный по выступлениям на голых кулаках Олег Фомичев встретится с белорусом Николаем Даниловым.

Также в рамках шоу состоятся полуфинальные поединки Гран-при "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в тяжелом весе. Формат боев – четыре раунда по три минуты. Финалист Кубка России-2024 19-летний Давид Суров встретится с известным по выступлениям в том числе и на голых кулаках Германом Скобенко. Другую пару составят – финалист чемпионата Европы среди 19-22 лет Сергей Манжуев и многократный призер чемпионатов России Святослав Тетерин.

бокс Леонардо Даниэль Робутти Дмитрий Кудряшов
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