Макрон указал на запасной план по церемонии открытия ОИ на случай угрозы

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о двух альтернативных местах, где может пройти церемония открытия парижской летней Олимпиады, на случай, если возникнет угроза безопасности планируемой церемонии на реке Сена.

"Есть планы Б и планы В. Мы готовим их параллельно. Мы проведем анализ в реальном времени. Есть вариант церемонии, которая будет ограничена районом Трокадеро и, следовательно, не охватит всю Сену", - сказал Макрон в эфире каналов BFMTV и RMC в понедельник.

Президент также сказал, что есть вариант с ареной "Стад де Франс", но в качестве приоритета называет Сену из-за желания "показать самое красивое лицо Франции".

Однако этот вызывает опасения у ряда политиков и экспертов: они считают, что будет трудно обеспечить безопасность на заполненных большим количеством людей берегах.

Ожидается, что на Сене также пройдет несколько видов олимпийских состязаний, в частности соревнования по плаванию на открытой воде.

Макрон напомнил, что усиленный режим безопасности введут "за недели до начала церемонии открытия". Он заверил, что службы безопасности будут проверять всех приходящих на мероприятие людей, а также введут ограничения на транспортное движение.

Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года.