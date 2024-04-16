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Рублев проиграл 87-й ракетке мира во втором круге турнира в Барселоне

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил представителю США Брэндону Накашиме в матче второго круга турнира в Барселоне.

Результат встречи – 6:4, 7:6 (8:6) в пользу Накашимы.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев с понедельник щзанимает восьмое место (опустившись с шестого). Накашима – 87-я ракетка мира.

Турнир в Барселоне входит в категорию ATP 500, призовой фонд – 2,78 млн евро.

Андрей Рублев теннис
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