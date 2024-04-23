Решение об участии российских борцов в ОИ примут с учетом позиции руководства РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что при решении об участии спортсменов сборной в Олимпийских играх в Париже организация будет опираться на позицию руководства РФ. Также будет учтено и мнение болельщиков.

Однако пока на повестке дня, по словам Мамиашвили, получение борцами олимпийских лицензий.

"Повторю: наша задача - взять лицензии. А дальше это будет вопрос серьезных размышлений, взвесим все за и против и примем решение. Не сочтите мои слова за высокопарность, но решение будет принято в согласии с позицией руководства страны и пожеланиями людей, для которых мы выступаем. Это решение должно быть едино с нашей страной, настроением болельщиков", - приводит слова Мамиашвили "Матч ТВ".

По словам Мамиашвили, решение будет принято после окончания лицензионного турнира в Париже 9-11 мая. Пока же руководитель федерации просит коллег "воздержаться от радикальных эпитетов об участии в Олимпиаде, как с одной, так и с другой стороны".