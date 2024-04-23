Матч РПЛ ЦСКА – "Спартак" обслужит арбитр Казарцев

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Арбитр Василий Казарцев назначен в качестве главного судьи центрального матча 21-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов и Игорь Князев; резервный судья – Егор Егоров. За систему VAR будет отвечать Виталий Мешков; его ассистент – Евгений Кукуляк.

Сейчас "Спартак" занимает четвертое место, набрав в 24 матчах 38 очков. ЦСКА – на шестом месте, 37 баллов.

Матч пройдет 25 апреля на поле ЦСКА и стартует в 20:30 мск.

Изначально 21-й тур должен был пройти в марте, но был перенесен из-за проведения в это время выборов президента России. После этого были сыграны несколько туров РПЛ.