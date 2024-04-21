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"Спартак" разгромил "Ростов" и поднялся на четвертое место в РПЛ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в воскресенье победил "Ростов" с разгромным счетом 5:1, матч 25-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) проходил на стадионе "Ростов-Арена".

За столичный клуб голы забили Даниил Хлусевич на 16-й минуте, Хесус Медина - на 53-й, через шесть минут он также реализовал пенальти в ворота южан, на 76-й минуте отличился Кристофер Мартинс, в добавленное время (90+4) Тео Бонгонда довел счет до разгромного. Единственный гол "Ростова" забил на 36-й минуте Егор Голенков.

После 23 матчей РПЛ "Спартак" набрал 38 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы, "Ростов" - восьмой с 34 очками.

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