Сборная России по футболу в июне сыграет с Белоруссией
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут товарищеский матч с национальной командой Белоруссии, сообщается на сайте РФС.
Игра состоится в Минске 7 июня.
Сборная Белоруссии в рейтинге ФИФА занимает 97-е место, Россия – 39-е.
Последний к настоящему моменту матч сборная России провела 21 марта, со счетом 4:0 разгромив в Москве Сербию.
В настоящий момент россияне находятся под санкциями ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские матчи.