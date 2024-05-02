Сборная России по футболу в июне сыграет с Белоруссией

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут товарищеский матч с национальной командой Белоруссии, сообщается на сайте РФС.

Игра состоится в Минске 7 июня.

Сборная Белоруссии в рейтинге ФИФА занимает 97-е место, Россия – 39-е.

Последний к настоящему моменту матч сборная России провела 21 марта, со счетом 4:0 разгромив в Москве Сербию.

В настоящий момент россияне находятся под санкциями ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские матчи.