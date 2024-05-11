В Джоковича попала бутылка во время автограф-сессии после матча на Italian Open

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович получил удар по голове металлической бутылкой во время раздачи автографов после победного матча на Italian Open.

Как сообщает The Gurdian, спортсмен общался с поклонниками у входа на корт, когда в него попала бутылка. Он упал и 40 секунд пролежал на земле, пока его не увели сотрудники службы безопасности.

По данным издания, бутылка выпала из рюкзака одного из зрителей, когда тот наклонился вперед, чтобы дать пять Джоковичу.

Джокович не общался с журналистами после происшествия, но написал в соцсетях, что это был несчастный случай и у него все в порядке. Сообщается, что ему наложили швы.

В пятницу Джокович во втором раунде обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:3, 6:1. В воскресенье сербский теннисист должен встретиться в третьем раунде турнира с чилийцем Алехандро Табило.