"Флорида" и "Даллас" вышли в полуфинал Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Флорида" и "Даллас" завоевали путевки в полуфинал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

В четвертьфинальной серии плей-офф "Флорида" обыграла по победам "Бостон" - 4-2. Решающей, четвертой победы хоккеисты "Флориды" добились в ночь на субботу - 2:1.

"Даллас" со счетом 4-2 по победам выиграл серию у "Колорадо". В шестом матче серии "Даллас" обыграл соперника со счетом 2:1 (решающий гол состоялся в овертайме).