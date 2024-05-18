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Гордеев победил Дамковского в главном поединке турнира АСА 175

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский боец Павел Гордеев победил белоруса Артема Дамковского в главном поединке турнира АСА в Москве.

Победу россиянину по итогам пяти раундов присудили раздельным решением судей. Спортсмены представляют легкий лес.

Для 30-летнего Гордеева эта победа стала 21-й в карьере при четырех поражениях, 40-летний Дамковский потерпел 17-е поражение при 25 победах.

"По бою тяжело себя оценивать. Честно, мне казалось, что концовку я отдал, а три раунда чувствовал, что попадал в стойке. Но и он же тоже попадал. Я не буду лукавить – сомневался в моменте вынесения решения. Я не буду кричать, что на 100% выиграл. Судьям виднее. Я готов реваншироваться", - сказал Гордеев по окончании боя журналистам.

В со-главном событии шоу россиянин Алексей Полпудников техническим нокаутом во втором раунде победил американца Лэнса Палмера в бою в полулегком весе.

"Я еще до поединка говорил, что уровень Палмера непонятен. На бумаге он очень опасный соперник, но что он показывает в своих последних боях… Это очень слабо. Не знаю, с чем это связано. Ему 36 лет, и может быть он остыл к этому делу. Не такой он злой в поединках. Что касается нашего боя, то я в первом раунде я был заведенным, сильно летел вперед – неправильно работал. Всю эту возню можно было избежать и сделать все четче. Надо работать!" - заявил Полпудников.

В прямом эфире турнир АСА 175 показывал телеканал "Матч ТВ".

ММА
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