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Лидирующее в чемпионате "Динамо" обыграло "Крылья" в предпоследнем туре РПЛ

Лидирующее в чемпионате "Динамо" обыграло "Крылья" в предпоследнем туре РПЛ
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" со счетом 4:1 обыграло дома самарские "Крылья Советов" в 29-м туре чемпионата Российской футбольной премьер-лиги.

На 29-й минуте счёт в матче открыл защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна.

Счет сравнял Юрий Горшков на 40-й минуте встречи.

Бальбуэна вновь вывел "Динамо" вперед на 58-й минуте. На 76-й минуте забил полузащитник хозяев Бителло.

Уже в компенсированное время нападающий Муми Нгамалё забил четвертый мяч "Динамо".

Таким образом москвичи с 56 очками продолжают лидировать в чемпионате России. За тур до окончания первенства они на пять очков опережают "Зенит" и на шесть - "Краснодар".

При этом эти клубы свои матчи 29-го тура еще не сыграли. "Зенит" в воскресенье играет в гостях с "Ахматом". А "Краснодар" вечером в субботу встречается с "Сочи".

Динамо Зенит Краснодар РПЛ Фабиан Бальбуэна футбол
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