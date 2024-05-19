"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" со счетом 3:1 победил казанский "Рубин" в домашнем матче 29-го тура чемпионата России.

В составе победителей голы провели Тео Бонгонда (21-я минута), Роман Зобнин (28), Кристофер Мартинс (63). У "Рубина" отличился Мирлинд Даку (77).

Для капитана "Спартака" Георгия Джикии этот матч стал последним домашним в составе московского клуба. Накануне "Спартак" объявил о решении не продлевать с 30-летним защитником контракт.

За тур до финиша "Спартак" имеет 49 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. "Рубин" - на седьмом месте, 41 очко.