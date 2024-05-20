"Химки" и махачкалинское "Динамо" досрочно вышли в РПЛ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный футбольный клуб "Химки" и махачкалинское "Динамо" обеспечили себе путевки в Российскую премьер-лигу за тур до окончания первенства в Первой лиге.

В понедельник "Химки" обыграли в гостях краснодарскую "Кубань" (1:0) и, набрав 63 очка, занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагается "Динамо" (61 балл). Претендовавший на место в первой двойке тольяттинский "Акрон" уступил на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. У "Акрона" 56 очков, выше третьего места команда уже не поднимется.

Матчи заключительного, 34-го тура пройдут 25 мая.