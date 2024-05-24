Назван состав сборной России по футболу на подготовку к игре с Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав игроков, вызванных на подготовку к товарищескому матчу с Белоруссией.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в состав вошли 27 игроков:

Вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва).

Защитники - Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – "Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – "Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Далер Кузяев ("Гавр"), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба – "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Черников ("Краснодар), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта", Бергамо), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие - Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Игра с Белоруссией пройдет 7 июня в Минске.