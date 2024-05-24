Поиск

Назван состав сборной России по футболу на подготовку к игре с Белоруссией

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным объявил окончательный состав игроков, вызванных на подготовку к товарищескому матчу с Белоруссией.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в состав вошли 27 игроков:

Вратари - Матвей Сафонов ("Краснодар"), Андрей Лунев ("Карабах", Агдам), Александр Максименко ("Спартак", Москва), Илья Лантратов ("Локомотив", Москва).

Защитники - Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба – "Спартак", Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – "Крылья Советов", Самара).

Полузащитники - Далер Кузяев ("Гавр"), Антон Миранчук, Артем Карпукас (оба – "Локомотив", Москва), Данил Глебов, Кирилл Щетинин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Александр Черников ("Краснодар), Данил Пруцев ("Спартак", Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта", Бергамо), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Сан-Себастьян), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный).

Нападающие - Федор Чалов (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Константин Тюкавин ("Динамо", Москва).

Игра с Белоруссией пройдет 7 июня в Минске.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хави все же покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборные Канады и Швейцарии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Определились соперники россиян по первому кругу Roland Garros

Ахмат Кадыров стал новым президентом ФК "Ахмат"

Ахмат Кадыров стал новым президентом ФК "Ахмат"

Хоккеист Антон Слепышев перешел из ЦСКА в московское "Динамо"

"Аталанта" с россиянином Миранчуком выиграла Лигу Европы УЕФА

"Аталанта" с россиянином Миранчуком выиграла Лигу Европы УЕФА

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 пройдет в Будапеште

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });