Поиск

Победитель Hardcore FC Мусаев посоветовал Минееву основательно подойти к бою с Исмаиловым

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев посоветовал Владимиру Минееву основательно подойти к подготовке к предстоящему 20 июля поединку с Магомедом Исмаиловым.

"Смотрел последний бой Владимира Минеева против Константина Глухова по правилам кикбоксинга, который прошел в Ульяновске. Честно сказать, мне кажется, что если Владимир в такой же форме к поединку с Магомедом Исмаиловым по боксу, то Владимиру придется очень непросто. Магомед очень хорошо набрал в боксерских навыках за последние пару лет, а Владимир последние пару лет занимается спортом уже не в тех объемах, которые необходимы профессиональному атлету", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

"Учитывая, что бой будет восемь раундов, советую Владимиру как следует включиться в подготовительный процесс в самое ближайшее время, так как время летит очень быстро и до июля осталось уже совсем ничего", - отметил он

Бой по правилам бокса состоится 20 июля. Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA — в 2018 (ничья) и 2021 (победа Минеева) годах.

MMA Владимир Минеев Константин Глухов Магомед Исмаилов Тимур Мусаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Олимпийский чемпион Михаил Григоренко перешел в ХК СКА

Назван состав сборной России по футболу на подготовку к игре с Белоруссией

Хави все же покинет пост главного тренера "Барселоны" после сезона

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

Главный тренер "Милана" Пиоли отправлен в отставку

Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Швеция и Чехия вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Сборные Канады и Швейцарии вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Определились соперники россиян по первому кругу Roland Garros

Ахмат Кадыров стал новым президентом ФК "Ахмат"

Ахмат Кадыров стал новым президентом ФК "Ахмат"

Хоккеист Антон Слепышев перешел из ЦСКА в московское "Динамо"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });