Победитель Hardcore FC Мусаев посоветовал Минееву основательно подойти к бою с Исмаиловым

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев посоветовал Владимиру Минееву основательно подойти к подготовке к предстоящему 20 июля поединку с Магомедом Исмаиловым.

"Смотрел последний бой Владимира Минеева против Константина Глухова по правилам кикбоксинга, который прошел в Ульяновске. Честно сказать, мне кажется, что если Владимир в такой же форме к поединку с Магомедом Исмаиловым по боксу, то Владимиру придется очень непросто. Магомед очень хорошо набрал в боксерских навыках за последние пару лет, а Владимир последние пару лет занимается спортом уже не в тех объемах, которые необходимы профессиональному атлету", - сказал Мусаев "Интерфаксу".

"Учитывая, что бой будет восемь раундов, советую Владимиру как следует включиться в подготовительный процесс в самое ближайшее время, так как время летит очень быстро и до июля осталось уже совсем ничего", - отметил он

Бой по правилам бокса состоится 20 июля. Ранее Минеев и Исмаилов провели два поединка по правилам MMA — в 2018 (ничья) и 2021 (победа Минеева) годах.